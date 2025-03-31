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Mabel Matiz Son Dönemde Yaşanan Olayların Ardından Kendi Yazdığı Bir Şarkıyı Paylaştı

Mabel Matiz Son Dönemde Yaşanan Olayların Ardından Kendi Yazdığı Bir Şarkıyı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2025 - 19:55 Son Güncelleme: 31.03.2025 - 20:11

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Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından peş peşe olaylar zinciri meydana geldi. Önce diploması iptal edilen İmamoğlu, sabahına gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı sürecinin ardından ise hakkında tutuklama kararı verildi. 

Tüm bu yaşananlara sadece halktan değil ünlü isimlerden de tepki sesleri yükseldi. Son dönemin pop müziğine damgasını vuran Mabel Matiz kendi yazdığı 'Selim' isimli şarkıyı paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DH3paBYNImC/
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Buradan dinleyebilirsiniz;

Mabel Matiz, Türk müzik dünyasının en özgün ve etkileyici seslerinden biri.

Mabel Matiz, Türk müzik dünyasının en özgün ve etkileyici seslerinden biri.

Kendine has tarzı ve yorumuyla geniş kitlelere ulaşmayı başaran sanatçı, birçok hit şarkıya imza attı. İlk albümünü 2011 yılında çıkaran Mabel Matiz, bu albümle büyük bir çıkış yaptı ve ardından başarısı günden güne yükselerek devam etti.

O günden bu yana müzik kariyerinde hızla ilerleyen sanatçı, birçok ödül kazandı. Ayrıca kendisi gibi pek çok müzisyenin de şarkılarıda da imzası var.

O günden bu yana müzik kariyerinde hızla ilerleyen sanatçı, birçok ödül kazandı. Ayrıca kendisi gibi pek çok müzisyenin de şarkılarıda da imzası var.

Mabel Matiz aynı zamanda toplumsal konulardaki duyarlılığı ve cesur tavrı ile de biliniyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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