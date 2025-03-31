Mabel Matiz Son Dönemde Yaşanan Olayların Ardından Kendi Yazdığı Bir Şarkıyı Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DH3paBYNImC/
Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından peş peşe olaylar zinciri meydana geldi. Önce diploması iptal edilen İmamoğlu, sabahına gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı sürecinin ardından ise hakkında tutuklama kararı verildi.
Tüm bu yaşananlara sadece halktan değil ünlü isimlerden de tepki sesleri yükseldi. Son dönemin pop müziğine damgasını vuran Mabel Matiz kendi yazdığı 'Selim' isimli şarkıyı paylaştı.
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Mabel Matiz, Türk müzik dünyasının en özgün ve etkileyici seslerinden biri.
O günden bu yana müzik kariyerinde hızla ilerleyen sanatçı, birçok ödül kazandı. Ayrıca kendisi gibi pek çok müzisyenin de şarkılarıda da imzası var.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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