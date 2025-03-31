Mahmut Tanal Canlı Yayında Üniversite Öğrencilerinin Tutuklanmasına Kendi Tarzıyla İsyan Etti

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan süreçte pek çok genç de gözaltına alındı ya da tutuklandı. Toplam 301 öğrencinin bayramı cezaevinde geçirmesine ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. Süreçte gençlere en çok destek olan isim CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu.
Mahmut Tanal katıldığı bir canlı yayında, üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına kendi tarzıyla isyan etti. Aynı cümleyi tekrar etmesiyle meşhur olan Mahmut Tanal canlı yayında defalarca 'Üniversite öğrencisinin cezaevinde ne işi var?' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu için yapılan protesto gösterilerinde ve gözaltı sürecinde Mahmut Tanal etkin bir rol oynadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın