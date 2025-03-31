Mahmut Tanal Canlı Yayında Üniversite Öğrencilerinin Tutuklanmasına Kendi Tarzıyla İsyan Etti

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan süreçte pek çok genç de gözaltına alındı ya da tutuklandı. Toplam 301 öğrencinin bayramı cezaevinde geçirmesine ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. Süreçte gençlere en çok destek olan isim CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu.

Mahmut Tanal katıldığı bir canlı yayında, üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına kendi tarzıyla isyan etti. Aynı cümleyi tekrar etmesiyle meşhur olan Mahmut Tanal canlı yayında defalarca 'Üniversite öğrencisinin cezaevinde ne işi var?' dedi.