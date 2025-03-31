onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mahmut Tanal Canlı Yayında Üniversite Öğrencilerinin Tutuklanmasına Kendi Tarzıyla İsyan Etti

Mahmut Tanal Canlı Yayında Üniversite Öğrencilerinin Tutuklanmasına Kendi Tarzıyla İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2025 - 19:18 Son Güncelleme: 31.03.2025 - 19:21

İçerik Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan süreçte pek çok genç de gözaltına alındı ya da tutuklandı. Toplam 301 öğrencinin bayramı cezaevinde geçirmesine ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. Süreçte gençlere en çok destek olan isim CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu. 

Mahmut Tanal katıldığı bir canlı yayında, üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına kendi tarzıyla isyan etti. Aynı cümleyi tekrar etmesiyle meşhur olan Mahmut Tanal canlı yayında defalarca 'Üniversite öğrencisinin cezaevinde ne işi var?' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu için yapılan protesto gösterilerinde ve gözaltı sürecinde Mahmut Tanal etkin bir rol oynadı.

Ekrem İmamoğlu için yapılan protesto gösterilerinde ve gözaltı sürecinde Mahmut Tanal etkin bir rol oynadı.

Parlamentoda etkili bir konuşmacı olarak tanınan Tanal, süreçte en çok gençlerin dikkatini çekti. Tanal'ın desteğini yanlarında hisseden gençler, onlara teşekkürlerini sunmayı ihmal etmedi. Tanal ise gençlerin bu geri dönüşüne karşılık verdiği mücadeleyi daha kararlı bir biçimde sürdürmeye başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın