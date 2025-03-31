Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İmamoğlu’nun Bayram Mesajını Marmaray’da Dinletti

Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı gözaltına alındı, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından ise tutuklandı. Ekrem İmamoğlu için destek protestolarına katılan 301 genç de kendisi gibi bayramı hapishanede geçiriyor bildiğiniz üzere.
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Ekrem İmamoğlu’nun bayram mesajını Marmaray’daki yolcularla paylaştı. İmamoğlu'nun her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Akpolat “İmamoğlu özgürlüğüne kavuşacak ve her şey çok güzel olacak!”
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Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıklamış, ardından onun için oldukça karmaşık bir süreç başlamıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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