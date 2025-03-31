Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İmamoğlu’nun Bayram Mesajını Marmaray’da Dinletti

Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı gözaltına alındı, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından ise tutuklandı. Ekrem İmamoğlu için destek protestolarına katılan 301 genç de kendisi gibi bayramı hapishanede geçiriyor bildiğiniz üzere.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Ekrem İmamoğlu’nun bayram mesajını Marmaray’daki yolcularla paylaştı. İmamoğlu'nun her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Akpolat “İmamoğlu özgürlüğüne kavuşacak ve her şey çok güzel olacak!”