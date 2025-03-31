Kanserden Hayatını Kaybeden Neslican Tay'ın Annesinin İmamoğlu Karşısında Yaptığı Konuşma Yeniden Gündem Oldu

Neslican Tay, kansere yakalanmasının ardından bir bacağını kaybetmiş fakat kansere karşı verdiği mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamıştı. Onun mücadelesi pek çok kişiye de ilham olmuştu. Ne yazıkki Neslican, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Beylikdüzü Belediyesi, açtığı gençlik merkezine Neslihan'ın ismini vermişti. Ekrem İmamoğlu'nu çok sevdiği bilinen Neslihan'ın annesinin Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a yaptığı teşekkür konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.