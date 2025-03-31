Kanserden Hayatını Kaybeden Neslican Tay'ın Annesinin İmamoğlu Karşısında Yaptığı Konuşma Yeniden Gündem Oldu

Neslican Tay, kansere yakalanmasının ardından bir bacağını kaybetmiş fakat kansere karşı verdiği mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamıştı. Onun mücadelesi pek çok kişiye de ilham olmuştu. Ne yazıkki Neslican, 21 yaşında hayatını kaybetti.
Beylikdüzü Belediyesi, açtığı gençlik merkezine Neslihan'ın ismini vermişti. Ekrem İmamoğlu'nu çok sevdiği bilinen Neslihan'ın annesinin Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a yaptığı teşekkür konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Kızının, Ekrem İmamoğlu kazandığı gün tek bacağının üzerinde saatlerce dans ettiğini söyleyen Fatma Tay, "Kalpleriniz birbirine değdi Neslican'la" dedi.
Neslican'ın mücadeleci ruhu ve azmi bir filme de konu oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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