İzmir’deki Eylemler Sırasında Gözaltına Alınan Bir Genç Gözaltı Sürecinde Yaşananları Anlattı

Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için gerçekleştirilen eylemlere çok sayıda genç katıldı. 301 gencin bayramı hapishanede geçireceği açıklandı. Bu duruma Türkiye'nin dört bir yanından tepki geldi.

İzmir'deki eylemler sırasında gözaltına alınan bir genç yaşananları anlattı. Koğuşlarda yer olmadığı için yere battaniye atarak uyuduklarını söyleyen genç, havalandırmanın da avukatların desteğiyle çalıştırılmaya başlandığını söyledi.