İzmir’deki Eylemler Sırasında Gözaltına Alınan Bir Genç Gözaltı Sürecinde Yaşananları Anlattı

Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için gerçekleştirilen eylemlere çok sayıda genç katıldı. 301 gencin bayramı hapishanede geçireceği açıklandı. Bu duruma Türkiye'nin dört bir yanından tepki geldi.
İzmir'deki eylemler sırasında gözaltına alınan bir genç yaşananları anlattı. Koğuşlarda yer olmadığı için yere battaniye atarak uyuduklarını söyleyen genç, havalandırmanın da avukatların desteğiyle çalıştırılmaya başlandığını söyledi.
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Gözaltına alınan gençler burada kötü muamele gördüklerini hatta şiddete maruz kaldıklarını anlatmıştı.
Ayrıca hakimlerin kendilerini dinlemediğini belirten genç "Kimi tutuklayacakları yüksek ihtimalle önceden belliydi" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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