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Cevahir AVM'nin Önünde Gözaltına Alınan Gençlerden Serbest Bırakılanlar Alkışlarla Karşılandı

Cevahir AVM'nin Önünde Gözaltına Alınan Gençlerden Serbest Bırakılanlar Alkışlarla Karşılandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2025 - 19:06

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında eylemler başladı. Geçtiğimiz günlerde gençler Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanma kararı aldı. Fakat toplanan kalabalık polis ablukası ile karşılaştı. Alandan yapılan paylaşımlara göre 3 kişi dışında hepsi ekiplerce gözaltına alındı. Bazıları hakkında tutuklama kararı verilirken birçoğu bugün serbest bırakıldı.

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Çağlayan Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gençler alkışlarla karşılandı.

Çağlayan Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gençler alkışlarla karşılandı.

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Çocuğu serbest kalan bir baba kızını "İyi ki varsın, iyi ki benim kızımsın." sözleri ile kaşıladı.

Çocuğu serbest kalan bir baba kızını "İyi ki varsın, iyi ki benim kızımsın." sözleri ile kaşıladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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