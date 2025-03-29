Çağlayan Adliyesi'nde Yaşananlara İsyan Eden Avukat Konuştu: "Bu Cübbeyi Sadece Adalet İçin Giyeceğim"

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protesto gösterilerinde gözaltına alınan çocuklara destek olmak isteyen bir grup avukat Çağlayan Adliyesi'ne gitmişti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın da aralarında olduğu gruba yaşananlara ile ilgili herhangi bir bilgi verilmeyince aralarından biri duruma isyan etmişti. 'Ben bu cübbeyi boşuna mı giydim?' diyen avukatın o isyanı sosyal medyada da gündem olmuştu.

Avukat Berçem Karataş videonun yayılması üzerine bir video çekerek yaşananları anlattı. Bu süreçte gözaltına alınan gençlerin işkenceye maruz kaldığını gördüklerini söyleyen Berçem Karataş, 'Bu cübbeyi sadece adalet için giyeceğim'