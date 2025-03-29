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Çağlayan Adliyesi'nde Yaşananlara İsyan Eden Avukat Konuştu: "Bu Cübbeyi Sadece Adalet İçin Giyeceğim"

Çağlayan Adliyesi'nde Yaşananlara İsyan Eden Avukat Konuştu: "Bu Cübbeyi Sadece Adalet İçin Giyeceğim"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2025 - 16:36

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Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protesto gösterilerinde gözaltına alınan çocuklara destek olmak isteyen bir grup avukat Çağlayan Adliyesi'ne gitmişti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın da aralarında olduğu gruba yaşananlara ile ilgili herhangi bir bilgi verilmeyince aralarından biri duruma isyan etmişti. 'Ben bu cübbeyi boşuna mı giydim?' diyen avukatın o isyanı sosyal medyada da gündem olmuştu. 

Avukat Berçem Karataş videonun yayılması üzerine bir video çekerek yaşananları anlattı. Bu süreçte gözaltına alınan gençlerin işkenceye maruz kaldığını gördüklerini söyleyen Berçem Karataş, 'Bu cübbeyi sadece adalet için giyeceğim'

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Yaşanan olaylarda yüzlerce genç gözaltına alındı ve tutuklandı. Aralarında 18 yaşından küçük çocukların da bulunduğu açıklandı.

Yaşanan olaylarda yüzlerce genç gözaltına alındı ve tutuklandı. Aralarında 18 yaşından küçük çocukların da bulunduğu açıklandı.

Ailelerin meraklı bekleyişi sürerken pek çok avukat da gönüllü olarak gençlere destek vermeye başladı.

Bayram öncesi gençlerin serbest bırakılması için pek çok kişi çağrıda bulundu. Ünlü isimler de bu çağrıya katıldı.

Bayram öncesi gençlerin serbest bırakılması için pek çok kişi çağrıda bulundu. Ünlü isimler de bu çağrıya katıldı.

Fakat henüz bir sonuç alınamadı.

O anları izlemeyenler için;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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