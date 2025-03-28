Cem Küçük Karakolda Kötü Muamele Gördüklerini Söyleyen Gençlere "Yalan Söylüyorlar" Dedi

Son birkaç günde Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde çok sayıda genç gözaltına alındı ya da tutuklandı. Aralarında 18 yaşından küçük olanların da bulunduğu öğrenildi. Hemen hemen her biri üniversite öğrencisi olan bu gençler karakolda şiddet gördüklerini söyledi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal da gençlere orantısız güç kullandıldığını söyleyerek yaşananlara tepki göstermişti.
Gazeteci Cem Küçük, karakolda böyle bir durumun yaşanmasının mümkün olmadığını, gençlerin yalan söylediğini savundu. Ayrıca aileleri de uyaran Küçük 'Ben iyi niyetimle söylüyorum' dedi.
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“Karakolda kötü muamele yapıldığı yalan, her yerde kamera var, böyle bir şeyin olma ihtimali yok." diyen Cem Küçük kendi oğlunun öğrenim gördüğü lisede de gençlere eylem çağrısı yapıldığını fakat okul yönetiminin hemen engellediğini söyledi.
Ayrıca maske takmanın da suç olduğunu belirten Küçük, birtakım uyarılarda da bulundu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Oha! Mevzuya bak… İşkence yokmuş, ifade tutanakları var, açık, net. Biri şuna gençleri karakola almak için adaleti kendi keyfine göre şekillendiriyorlar der ... Devamını Gör
Yalancılık ve körlük şanınızda var küçük şey. Direnişteki gençleri, kendinizle karıştırmayın.
Hans, Sam, Toni, Coni alayınız gelse bir tikiCem etmezsiniz.