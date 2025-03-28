Cem Küçük Karakolda Kötü Muamele Gördüklerini Söyleyen Gençlere "Yalan Söylüyorlar" Dedi

Son birkaç günde Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde çok sayıda genç gözaltına alındı ya da tutuklandı. Aralarında 18 yaşından küçük olanların da bulunduğu öğrenildi. Hemen hemen her biri üniversite öğrencisi olan bu gençler karakolda şiddet gördüklerini söyledi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal da gençlere orantısız güç kullandıldığını söyleyerek yaşananlara tepki göstermişti.

Gazeteci Cem Küçük, karakolda böyle bir durumun yaşanmasının mümkün olmadığını, gençlerin yalan söylediğini savundu. Ayrıca aileleri de uyaran Küçük 'Ben iyi niyetimle söylüyorum' dedi.