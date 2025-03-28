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Mehmet Demirkol Ekrem İmamoğlu İçin Gerçekleştirilen Protestolara Katılan Gençler Hakkında Konuştu

Mehmet Demirkol Ekrem İmamoğlu İçin Gerçekleştirilen Protestolara Katılan Gençler Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2025 - 22:04

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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasıyla birlikte ülkenin dört bir yanında halk sokağa döküldü. Eylemlerde daha çok genç neslin hakimiyeti vardı. Protestolarda pek çok genç gözaltına alındı ya da tutuklandı. Aralarında reşit olmayanların da bulunduğu açıklandı. Uzun süredir umutsuz olan ve yurt dışındaki iş ve okul imkanlarını değerlendirmeye çalışan gençlerin, son yaşananlarla birlikte daha da umutsuzluğa kapıldığı görüldü. 

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreç üzerinden gençlerin neden umutsuzluk yaşadığını ve neden bu eylemlere bu kadar destek verdiklerini kendi tespitleriyle anlattı.

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Hakkında 2020 yılında CİMER'e yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

Hakkında 2020 yılında CİMER'e yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

İmamoğlu henüz diploma kararına itiraz edemeden, kararın açıklanmasının sabahında gözaltına alındı. 4 gün süren gözaltı sürecinin ardından ise tutuklandı.

Tüm bu sürecin, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamasından çok kısa bir süre sonra art arda yaşanması kafaları karıştırdı.

Tüm bu sürecin, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamasından çok kısa bir süre sonra art arda yaşanması kafaları karıştırdı.

Özellikle diploma için gecesini gündüzüne katan üniversite öğrencilerinin, geleceklerinin belirsizliği konusunda endişeleri daha attı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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