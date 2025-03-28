Mehmet Demirkol Ekrem İmamoğlu İçin Gerçekleştirilen Protestolara Katılan Gençler Hakkında Konuştu

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasıyla birlikte ülkenin dört bir yanında halk sokağa döküldü. Eylemlerde daha çok genç neslin hakimiyeti vardı. Protestolarda pek çok genç gözaltına alındı ya da tutuklandı. Aralarında reşit olmayanların da bulunduğu açıklandı. Uzun süredir umutsuz olan ve yurt dışındaki iş ve okul imkanlarını değerlendirmeye çalışan gençlerin, son yaşananlarla birlikte daha da umutsuzluğa kapıldığı görüldü.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreç üzerinden gençlerin neden umutsuzluk yaşadığını ve neden bu eylemlere bu kadar destek verdiklerini kendi tespitleriyle anlattı.