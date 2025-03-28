7.7 Büyüklüğünde Depremle Sarsılan Myanmar'da Yollarda Derin Yarıklar Oluştu

Myanmar'ın merkezinde, Sagaing bölgesi civarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından sağlanan bilgilere göre, bu depremler başkent Nepido'nun kuzeyinde, Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında gerçekleşti. Söz konusu sarsıntılar, yer kabuğunun yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bölgeden yürekleri ağızlara getiren görüntüler geldi. Yollarda derin yarıklar oluştuğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen haberlere göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay başta olmak üzere pek çok bölgede hissedildi.
Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğü belirtildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın