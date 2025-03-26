Fransa'da İki Ulusal Hava Akrobasi Takımı Uçağı Havada Çarpıştı

Fransa'nın Ulusal Hava Akrobasi Takımı, bir gösteri sırasında beklenmedik bir kaza yaşadı. 'Dornier Alpha Jet' modelindeki iki uçak, izleyenlerin gözleri önünde çarpıştı. O anlar izleyicilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.
Çarpışma sonucu kanadı kırılan bir uçak, kontrolünü tamamen yitirerek hızla düştü. Yürekleri ağızlara getiren olayın hemen ardından, Fransız Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama geldi. Açıklamada, çarpışan uçaklardaki iki pilot ve bir yolcunun, paraşütleriyle atlamayı başardıkları belirtildi.
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Hava akrobasi uçakları, gökyüzünde sergiledikleri gösterilerle izleyenlerin nefesini keser.
Bu uçaklar, aynı zamanda havacılık teknolojisinin ne kadar ilerlediğinin de bir göstergesidir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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