Fransa'da İki Ulusal Hava Akrobasi Takımı Uçağı Havada Çarpıştı

Fransa'nın Ulusal Hava Akrobasi Takımı, bir gösteri sırasında beklenmedik bir kaza yaşadı. 'Dornier Alpha Jet' modelindeki iki uçak, izleyenlerin gözleri önünde çarpıştı. O anlar izleyicilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çarpışma sonucu kanadı kırılan bir uçak, kontrolünü tamamen yitirerek hızla düştü. Yürekleri ağızlara getiren olayın hemen ardından, Fransız Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama geldi. Açıklamada, çarpışan uçaklardaki iki pilot ve bir yolcunun, paraşütleriyle atlamayı başardıkları belirtildi.