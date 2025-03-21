Konya'da Aralarında Kavga Çıkan Ramazan Davulcuları Birbirlerine Davul Tokmağıyla Saldırdı

Ramazan davulcuları Ramazan'ın başından beri sahurda sokak sokak gezerek görevlerini icra ediyor bildiğiniz üzere. Konya'da davulcular arasında ilginç anlar yaşandı. Yaklaşık 15 davulcunun bulunduğu grup bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Davulcular birbirlerine davullarının tokmağı ile saldırdı.
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Geçtiğimiz günlerde Adana'da bir davulcu kimseden bahşiş alamayınca sokak ortasında davulunu yere vurarak parçalamıştı hatırlarsanız.
Davulcularla ilgili bir ilginç haber de Konya'dan geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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