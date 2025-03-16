Aman Dikkat! Bir İçerik Üreticisi Havaalanında Nasıl Dolandırıldığını Anlattı

Her geçen gün, dolandırıcıların yeni bir hile keşfettiğine tanık oluyoruz. Bu kişiler, sürekli değişen ve gelişen dünyayı ve teknolojiyi de kullanarak, daha önce hiç görmediğimiz yollarla insanları tuzağa düşürüyorlar. Bir içerik üreticisi havaalanında nasıl 30 bin TL kaybettiğini anlattı. Dolandırıcıların profesyonel yalanları dinleyenlere akıl tutulması yaşattı.