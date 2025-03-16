Aman Dikkat! Bir İçerik Üreticisi Havaalanında Nasıl Dolandırıldığını Anlattı

Her geçen gün, dolandırıcıların yeni bir hile keşfettiğine tanık oluyoruz. Bu kişiler, sürekli değişen ve gelişen dünyayı ve teknolojiyi de kullanarak, daha önce hiç görmediğimiz yollarla insanları tuzağa düşürüyorlar. Bir içerik üreticisi havaalanında nasıl 30 bin TL kaybettiğini anlattı. Dolandırıcıların profesyonel yalanları dinleyenlere akıl tutulması yaşattı.
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Yorumlarda pek çok kişinin de bu tuzağa düştüğü anlaşıldı;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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