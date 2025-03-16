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Aman Dikkat! Bir İçerik Üreticisi Havaalanında Nasıl Dolandırıldığını Anlattı

Aman Dikkat! Bir İçerik Üreticisi Havaalanında Nasıl Dolandırıldığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 11:41

İçerik Devam Ediyor

Her geçen gün, dolandırıcıların yeni bir hile keşfettiğine tanık oluyoruz. Bu kişiler, sürekli değişen ve gelişen dünyayı ve teknolojiyi de kullanarak, daha önce hiç görmediğimiz yollarla insanları tuzağa düşürüyorlar. Bir içerik üreticisi havaalanında nasıl 30 bin TL kaybettiğini anlattı. Dolandırıcıların profesyonel yalanları dinleyenlere akıl tutulması yaşattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kendilerini sürekli yenileyen ve geliştiren bu dolandırıcılar, her daim bir adım önde olmayı başarıyor. Genel olarak insanların boşluklarından yararlanıyorlar. Bu yüzden birilerine para verirken 2 kere değil gerekirse 20 kere düşünmeyi ihmal etmeyin.

Yorumlarda pek çok kişinin de bu tuzağa düştüğü anlaşıldı;

Yorumlarda pek çok kişinin de bu tuzağa düştüğü anlaşıldı;
twitter.com
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twitter.com
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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