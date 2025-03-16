Laos'u Gezen Türk Bir Gezgin Bilgi Verilmeyince Yataklı Otobüste Tanımadığı Biriyle Uyumak Zorunda Kaldı

Yataklı otobüsler artık pek çok ülkede yaygın. Fakat genel olarak 3. dünya ülkelerinde gördüğümüz bu otobüsler uzaktan pek de konforlu görünmüyor. Sosyal medyada seyahat içerikleri paylaşan 'aysekocalarr' isimli içerik üreticisi Laos'ta yataklı otobüsle seyahat etti. Fakat firma önceden bilgi vermeyince tanımadığı biriyle aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yolculuk deneyiminizi konforlu ve rahat bir hale getirmek için tasarlanmış olan yataklı otobüsler, uzun mesafeli seyahatler için harika bir çözüm.
Fakat elbette her alanda olduğu gibi yataklı otobüsü seçerken de pek çok konuda dikkatli olmak gerekiyor. Hijyen bunların başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın