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Laos'u Gezen Türk Bir Gezgin Bilgi Verilmeyince Yataklı Otobüste Tanımadığı Biriyle Uyumak Zorunda Kaldı

Laos'u Gezen Türk Bir Gezgin Bilgi Verilmeyince Yataklı Otobüste Tanımadığı Biriyle Uyumak Zorunda Kaldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 10:07

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Yataklı otobüsler artık pek çok ülkede yaygın. Fakat genel olarak 3. dünya ülkelerinde gördüğümüz bu otobüsler uzaktan pek de konforlu görünmüyor. Sosyal medyada seyahat içerikleri paylaşan 'aysekocalarr' isimli içerik üreticisi Laos'ta yataklı otobüsle seyahat etti. Fakat firma önceden bilgi vermeyince tanımadığı biriyle aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Yolculuk deneyiminizi konforlu ve rahat bir hale getirmek için tasarlanmış olan yataklı otobüsler, uzun mesafeli seyahatler için harika bir çözüm.

Yolculuk deneyiminizi konforlu ve rahat bir hale getirmek için tasarlanmış olan yataklı otobüsler, uzun mesafeli seyahatler için harika bir çözüm.

İçerisinde bulunan geniş ve rahat yataklar, yolculuğunuz boyunca size evinizin rahatlığını sunar.

Fakat elbette her alanda olduğu gibi yataklı otobüsü seçerken de pek çok konuda dikkatli olmak gerekiyor. Hijyen bunların başında geliyor.

Fakat elbette her alanda olduğu gibi yataklı otobüsü seçerken de pek çok konuda dikkatli olmak gerekiyor. Hijyen bunların başında geliyor.

Peki siz böyle bir otobüste seyahat edebilir miydiniz? Tanımadığınız biriyle yolculuk yapmak zorunda kalsanız tepkiniz ne olurdu?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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