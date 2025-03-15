Tayland'da Yolda Yürürken Boks Maçına Çağırılıp Tesadüfen Kazanan Türk Yaşadıklarını Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFfGBS...
Sosyal medyada dünyayı gezen Türklerin başına gelen birbirinden ilginç olaylara sık sık rastlıyoruz. Fakat Tayland'a giden bir gencin yaşadıkları, önceki tüm videoları unutturdu. 'saygin.yildirim' isimli içerik üreticisi yolda yürürken boks maçına çağırıldı. 'En fazla dayak yerim' diyerek teklifi kabul etti. Tesadüf eseri maçı nakavtla kazanan Yıldırım, yaşananları takipçilerine anlattı.
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İşte yaşananlar;
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Son zamanlarda, Tayland, dünya genelindeki gezginlerin ilgisini çeken bir destinasyon haline geldi.
Tayland'da turistleri bekleyen birbirinden ilginç sürprizler de var elbette.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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