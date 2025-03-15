Tuzla'da Bir Adam Muayeneden Geçemeyen Aracını Ateşe Verdi

Araç muayene ücretleri ciddi bir kalem haline geldi bildiğiniz üzere. Bu da araç sahiplerinde büyük bir strese sebep oldu. Tuzla'da aracı muayeneden geçemeyen bir adam ilginç bir yola başvurdu. Öfkelenen adam aracını olduğu yerde ateşe verdi. Aracın muayeneden geçemesinin sebebinin ise farının yanmaması olduğu öğrenildi. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.