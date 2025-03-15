Tuzla'da Bir Adam Muayeneden Geçemeyen Aracını Ateşe Verdi

Araç muayene ücretleri ciddi bir kalem haline geldi bildiğiniz üzere. Bu da araç sahiplerinde büyük bir strese sebep oldu. Tuzla'da aracı muayeneden geçemeyen bir adam ilginç bir yola başvurdu. Öfkelenen adam aracını olduğu yerde ateşe verdi. Aracın muayeneden geçemesinin sebebinin ise farının yanmaması olduğu öğrenildi. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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Araç sahiplerinin düzenli olarak yaptırmak zorunda olduğu araç muayenesi, araçların trafikte güvenli bir şekilde seyir etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir kontrol sürecidir.
Her yıl belirlenen ve ilan edilen araç muayene ücretleri, araç sahiplerinin bütçe planlamalarında önemli bir yer tutar.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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