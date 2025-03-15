Adana'da Bir Davulcu Kimse Bahşiş Vermeyince Sokak Ortasında Davulunu Parçaladı

Adana, günlük yaşamında sıradanlıktan uzak, her gün farklı ve dikkat çekici olayların sahnesi olabilen bir şehir olarak bilinir. Bu şehirde, her yeni gün, bir öncekinden daha ilginç bir olaya ev sahipliği yapabilir. Yine bir haber de Yüreğir İlçesi'nden geldi. Kiremit Mahallesi'nde kapı kapı gezdiği halde hiç bahşiş alamayan davulcu, sokak ortasında davulunu yere vurarak parçaladı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken bir başka vatandaş ise davulcuyu sakinleştirmeye çalıştı.