Adana'da Bir Davulcu Kimse Bahşiş Vermeyince Sokak Ortasında Davulunu Parçaladı

Adana, günlük yaşamında sıradanlıktan uzak, her gün farklı ve dikkat çekici olayların sahnesi olabilen bir şehir olarak bilinir. Bu şehirde, her yeni gün, bir öncekinden daha ilginç bir olaya ev sahipliği yapabilir. Yine bir haber de Yüreğir İlçesi'nden geldi. Kiremit Mahallesi'nde kapı kapı gezdiği halde hiç bahşiş alamayan davulcu, sokak ortasında davulunu yere vurarak parçaladı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken bir başka vatandaş ise davulcuyu sakinleştirmeye çalıştı.
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İşte o anlar;
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"Nerde o eski Ramazanlar?" sözü bile artık eskide kaldı ama yine de bazı Ramazan gelenekleri bugün hala sürdürülmeye çalışıyor. Onlardan biri de Ramazan davulu.
Kimileri artık alarmlar olduğunu, davulun gereksiz ve rahatsız edici olduğunu savunurken kimileri ise geleneklerin korunması adına önemli buluyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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