Metroda Bir Adam Yıllardır Yapılan "Epilepsi Krizi" Numarasını Yaparken Görüntülendi

Günümüzde, dolandırıcılık faaliyetleri ne yazık ki oldukça yaygın. Bu tür eylemlerden biri de epilepsi krizi taklidi yaparak insanları kandırmak. Bu durum, maalesef kişilerin iyi niyetini ve yardımseverliğini kötüye kullanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Onlardan biri daha geçtiğimiz günlerde Marmaray'da görüntülendi.
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İşte yaşananlar;
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Dolandırıcılar, epilepsi krizi geçiriyormuş gibi yaparak insanların merhamet duygularını manipüle eder ve maddi çıkar sağlamaya çalışıyorlar.
Bu tarz dolandırıcılık numaraları gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanları da zor durumda bırakabiliyor.
O anlara pek çok tepki de geldi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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