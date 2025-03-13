Metroda Bir Adam Yıllardır Yapılan "Epilepsi Krizi" Numarasını Yaparken Görüntülendi

Günümüzde, dolandırıcılık faaliyetleri ne yazık ki oldukça yaygın. Bu tür eylemlerden biri de epilepsi krizi taklidi yaparak insanları kandırmak. Bu durum, maalesef kişilerin iyi niyetini ve yardımseverliğini kötüye kullanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Onlardan biri daha geçtiğimiz günlerde Marmaray'da görüntülendi.