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Metroda Bir Adam Yıllardır Yapılan "Epilepsi Krizi" Numarasını Yaparken Görüntülendi

Metroda Bir Adam Yıllardır Yapılan "Epilepsi Krizi" Numarasını Yaparken Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.03.2025 - 19:52

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Günümüzde, dolandırıcılık faaliyetleri ne yazık ki oldukça yaygın. Bu tür eylemlerden biri de epilepsi krizi taklidi yaparak insanları kandırmak. Bu durum, maalesef kişilerin iyi niyetini ve yardımseverliğini kötüye kullanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Onlardan biri daha geçtiğimiz günlerde Marmaray'da görüntülendi.

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İşte yaşananlar;

Dolandırıcılar, epilepsi krizi geçiriyormuş gibi yaparak insanların merhamet duygularını manipüle eder ve maddi çıkar sağlamaya çalışıyorlar.

Dolandırıcılar, epilepsi krizi geçiriyormuş gibi yaparak insanların merhamet duygularını manipüle eder ve maddi çıkar sağlamaya çalışıyorlar.

Aynı kişiler aynı numarayı defalarca tekrar edince, durum artık vatandaşların dikkatini çekmeye başladı. Bu tür durumlarla karşılaştığımızda dikkatli olmak ve durumu değerlendirmek büyük önem taşıyor. Unutmayın ki, bilinçli bir vatandaş olmak, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı en etkili savunmadır.

Bu tarz dolandırıcılık numaraları gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanları da zor durumda bırakabiliyor.

Bu tarz dolandırıcılık numaraları gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanları da zor durumda bırakabiliyor.

İnsanlar gerçekten yardım edilmesi gereken durumlara temkinli yaklaşabiliyor ya da uzak durmayı seçiyor. Bu da tüm dengeleri yerle bir ediyor.

O anlara pek çok tepki de geldi;

O anlara pek çok tepki de geldi;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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