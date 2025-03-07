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Bir Kurye Geç Kaldığı İçin Kendisine Tepki Gösteren Müşteriyle Yaşadığı Tartışmayı Paylaştı

Bir Kurye Geç Kaldığı İçin Kendisine Tepki Gösteren Müşteriyle Yaşadığı Tartışmayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2025 - 21:40 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 21:49

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Günümüzde, kuryelik mesleği hızla yükselişte olan bir alan. Bu meslek, hızla değişen ve gelişen teknoloji dünyasında, insanların ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak için büyük bir öneme sahip. Özellikle online alışverişin popülerleşmesi ve pandemi sürecinde evden çalışma modelinin yaygınlaşması, kuryelik mesleğinin önemini daha da artırdı. Bu durum, kuryelik mesleğine olan talebi artırdı ve bu alanda çalışanların sayısının hızla artmasını sağladı. 

Aynı zamanda sosyal medyada da kuryeler çeşitli içerikler üretmeye başladı. Kazançlarını açıkladıkları videolar ile başlayan furya, teslimat sırasında yaşadıkları ilginç olayları paylaşmalarıyla devam etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DG5F2_Ftjky/
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Bir kurye, teslimat geciktiği için tepki gösteren müşteri ile yaşadığı tartışmayı paylaştı.

Bir kurye, teslimat geciktiği için tepki gösteren müşteri ile yaşadığı tartışmayı paylaştı.

"Lütfen iftar vakti kuryelerden paketleri hemen getirmesini beklemeyin. En azından iyi davranın." notuyla paylaştığı videoya bir de kendisini kibarlıkla karşılayan müşterisi ile yaşadığı diyaloğu ekledi.

"Lütfen iftar vakti kuryelerden paketleri hemen getirmesini beklemeyin. En azından iyi davranın." notuyla paylaştığı videoya bir de kendisini kibarlıkla karşılayan müşterisi ile yaşadığı diyaloğu ekledi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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kunti

ne var simdi bu videoda ,alti ustu 'neden gec kaldın' diyor .Mübarek memlekette herkes ne kadar hassas taksicisi ,kuryesi, memuru ,polisi herkes mübarek mel... Devamını Gör

Osman Elmallı

ulan gidin marketten sarma barbunya konservesi alın madem

Eren Uzunhan

o kurye insan değilmi niyetli değilmi firmaların yerinde olsam tespit edip restoranı online ye kapatırım yazık adamlara