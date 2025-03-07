Bir Kurye Geç Kaldığı İçin Kendisine Tepki Gösteren Müşteriyle Yaşadığı Tartışmayı Paylaştı

Günümüzde, kuryelik mesleği hızla yükselişte olan bir alan. Bu meslek, hızla değişen ve gelişen teknoloji dünyasında, insanların ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak için büyük bir öneme sahip. Özellikle online alışverişin popülerleşmesi ve pandemi sürecinde evden çalışma modelinin yaygınlaşması, kuryelik mesleğinin önemini daha da artırdı. Bu durum, kuryelik mesleğine olan talebi artırdı ve bu alanda çalışanların sayısının hızla artmasını sağladı.
Aynı zamanda sosyal medyada da kuryeler çeşitli içerikler üretmeye başladı. Kazançlarını açıkladıkları videolar ile başlayan furya, teslimat sırasında yaşadıkları ilginç olayları paylaşmalarıyla devam etti.
Bir kurye, teslimat geciktiği için tepki gösteren müşteri ile yaşadığı tartışmayı paylaştı.
"Lütfen iftar vakti kuryelerden paketleri hemen getirmesini beklemeyin. En azından iyi davranın." notuyla paylaştığı videoya bir de kendisini kibarlıkla karşılayan müşterisi ile yaşadığı diyaloğu ekledi.
İşte o anlar;
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ne var simdi bu videoda ,alti ustu 'neden gec kaldın' diyor .Mübarek memlekette herkes ne kadar hassas taksicisi ,kuryesi, memuru ,polisi herkes mübarek mel... Devamını Gör
ulan gidin marketten sarma barbunya konservesi alın madem
o kurye insan değilmi niyetli değilmi firmaların yerinde olsam tespit edip restoranı online ye kapatırım yazık adamlara