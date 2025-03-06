Bir Kadın Evlilik Yıl Dönümlerinde Döneri Çok Seven Eşine Döner Makinesi Aldı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@busratanirkan...
Türk mutfağı, çeşitliliği ve zenginliği ile dünya çapında bilinir. Bu mutfakta, en popüler ve tanınan lezzetlerden biri hiç şüphesiz dönerdir. Birçok kişi, bu eşsiz lezzeti haftada birkaç kez tüketme alışkanlığına sahiptir. Bu, dönerin Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası olduğunu gösterir.
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Bir kadın döneri çok seven ve sık sık tüketen eşine yıl dönümü hediyesi olarak döner makinesi aldı.
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Eşinin mutluluğu kameraya yansırken hediyeyi çok mantıklı bulanlar kadar gereksiz olduğunu söyleyenler de oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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