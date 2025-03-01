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Yanlış Botoks İşlemi Yüzünden Aylarca Sadece Tek Kaşını Hareket Ettirebilen Kadın Oluşan Görüntüyü Paylaştı

Yanlış Botoks İşlemi Yüzünden Aylarca Sadece Tek Kaşını Hareket Ettirebilen Kadın Oluşan Görüntüyü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2025 - 19:07 Son Güncelleme: 01.03.2025 - 19:39

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Estetik uygulamaların popülerliği son zamanlarda büyük bir sıçrama yaşadı. İnsanlar, günlük yaşamlarını kesintiye uğratmadan, öğle yemeği molasında bile estetik müdahalelerini gerçekleştirebiliyorlar. Ancak, yanlış veya hatalı uygulamaların sonuçları oldukça ağır olabiliyor. Bu nedenle, estetik müdahalelerin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elfinyusra_/v...
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'elfinyusra' isimli sosyal medya kullanıcısı yaptırdığı botoks sonrası yalnızca tek kaşını hareket ettirebilecek bir duruma gelince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

'elfinyusra' isimli sosyal medya kullanıcısı yaptırdığı botoks sonrası yalnızca tek kaşını hareket ettirebilecek bir duruma gelince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Genç kadının o görüntüleri sosyal medyada viral olurken kendisine pek çok benzetme de yapıldı.

Genç kadının o görüntüleri sosyal medyada viral olurken kendisine pek çok benzetme de yapıldı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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