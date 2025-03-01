Yanlış Botoks İşlemi Yüzünden Aylarca Sadece Tek Kaşını Hareket Ettirebilen Kadın Oluşan Görüntüyü Paylaştı

Estetik uygulamaların popülerliği son zamanlarda büyük bir sıçrama yaşadı. İnsanlar, günlük yaşamlarını kesintiye uğratmadan, öğle yemeği molasında bile estetik müdahalelerini gerçekleştirebiliyorlar. Ancak, yanlış veya hatalı uygulamaların sonuçları oldukça ağır olabiliyor. Bu nedenle, estetik müdahalelerin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor.