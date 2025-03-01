Yanlış Botoks İşlemi Yüzünden Aylarca Sadece Tek Kaşını Hareket Ettirebilen Kadın Oluşan Görüntüyü Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elfinyusra_/v...
Estetik uygulamaların popülerliği son zamanlarda büyük bir sıçrama yaşadı. İnsanlar, günlük yaşamlarını kesintiye uğratmadan, öğle yemeği molasında bile estetik müdahalelerini gerçekleştirebiliyorlar. Ancak, yanlış veya hatalı uygulamaların sonuçları oldukça ağır olabiliyor. Bu nedenle, estetik müdahalelerin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'elfinyusra' isimli sosyal medya kullanıcısı yaptırdığı botoks sonrası yalnızca tek kaşını hareket ettirebilecek bir duruma gelince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kadının o görüntüleri sosyal medyada viral olurken kendisine pek çok benzetme de yapıldı.
Buradan izleyebilirsiniz;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın