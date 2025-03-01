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Hindistan'da Bir Gencin İmkansızlıklar İçinde Yaptığı Spor Rutini İlham Verecek

Hindistan'da Bir Gencin İmkansızlıklar İçinde Yaptığı Spor Rutini İlham Verecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2025 - 16:35 Son Güncelleme: 01.03.2025 - 17:03

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Sporun hayatımızdaki kritik rolü, artık tartışılmaz bir durum. Ancak, sporu düzenli bir yaşam tarzına dönüştürme konusunda çoğumuz zorluk çekiyoruz. Yoğun iş temposu veya maddi kısıtlamalar, spor yapmamızı engelleyen başlıca sebepler arasında. Üstelik, genellikle spor yapmaya karşı bir eğilimimiz olmadığından, bu tür durumları bahane olarak kullanmayı da oldukça başarılı bir şekilde yapıyoruz. Sosyal medyada bunu yaşam tarzı haline getirmiş pek çok insanın paylaşımlarını görüyoruz. Pek çok her birimize ilham ve biraz da gaz verse de bunu uzun süre sürdürmek ve hayatımızın bir parçası yapmak hepimiz için kolay değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGlUA_bPnY4/
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Hindistan'da bir genç, imkansızlıklar içinde gerçekleştirdiği spor rutinini paylaştı.

Hindistan'da bir genç, imkansızlıklar içinde gerçekleştirdiği spor rutinini paylaştı.

Su kovasından mutfak tezgahına, evdeki pek çok sıradan nesneyi kullanarak çalışan gencin videosu izleyenlere "Senin bahanen ne?" dedirtti.

Su kovasından mutfak tezgahına, evdeki pek çok sıradan nesneyi kullanarak çalışan gencin videosu izleyenlere "Senin bahanen ne?" dedirtti.

İşte o spor rutini;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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