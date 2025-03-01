Hindistan'da Bir Gencin İmkansızlıklar İçinde Yaptığı Spor Rutini İlham Verecek

Sporun hayatımızdaki kritik rolü, artık tartışılmaz bir durum. Ancak, sporu düzenli bir yaşam tarzına dönüştürme konusunda çoğumuz zorluk çekiyoruz. Yoğun iş temposu veya maddi kısıtlamalar, spor yapmamızı engelleyen başlıca sebepler arasında. Üstelik, genellikle spor yapmaya karşı bir eğilimimiz olmadığından, bu tür durumları bahane olarak kullanmayı da oldukça başarılı bir şekilde yapıyoruz. Sosyal medyada bunu yaşam tarzı haline getirmiş pek çok insanın paylaşımlarını görüyoruz. Pek çok her birimize ilham ve biraz da gaz verse de bunu uzun süre sürdürmek ve hayatımızın bir parçası yapmak hepimiz için kolay değil.