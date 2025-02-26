Daha Önce Kliniğine Gelen Kedilerin Taklidini Yapan Veteriner Şimdi de Köpeklerin Taklidini Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGMAWt...
Veterinerlik, dünyanın en tatlı ve sevgi dolu mesleklerinden biri. Hayvanların sevimli dünyasına her gün dahil olmak, onları sağlığına kavuşturmak eminiz ki eşsiz bir duygudur. Her ne kadar sevimli hayvanlarla dolu bir dünya gibi görünse de, veterinerlik mesleği, kendi içinde birçok zorluğu ve karmaşıklığı barındırır. Özellikle birbirinden farklı karakterlere sahip hayvanları anlamak ve onların istedikleri gibi davranmak her zaman kolay olmayabilir. Bir yandan da hayvanların eşsiz dünyası, empati yeteneğini de fazlasıyla geliştirir.
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'vetoyetoo' isimli bir veteriner daha önce kliniğine gelen kedilerin taklidini yaptığı bir videosuyla beğeni toplamıştı.
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Kendisi şimdi de kliniğine gelen köpeklerin taklidini yaptı. Pomerian'dan Husky'ye pek çok köpeğin taklidini yaptığı video yine beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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