Birçoğu Tanıdık Gelecek: Bir Genç, Arkadaşlarına Küçükken Aileleri Tarafından İnandırıldıkları Yalanları Sordu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DF-lSN...
Ailemizin bize öğrettiği en temel değerlerden biri, yalan söylemenin ne kadar yanlış olduğudur. Ancak, çocukluk yıllarımız boyunca, ailemizin bize söylediği bazı beyaz yalanları deneyimleriz. Bu durumu, yetişkinlik dönemine geçtiğimizde net bir şekilde anlamaya başlarız. Bu beyaz yalanlar, aslında hayatın gerçeklerini daha yumuşak bir şekilde öğrenmemizi sağlar. Fakat bazen bu beyaz yalanlar, yetişkinlik dönemimizde bile bazı alışkanlıklardan vazgeçemememize sebep olabilir.
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Bir genç, küçüklüğünde ailesinin kendisine ve arkadaşlarına söylediği yalanları paylaştı.
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Yalanlardan bazıları pek çok kişiye tanıdık gelirken bazıları ise oldukça mantıklı bulundu.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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