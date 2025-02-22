Birçoğu Tanıdık Gelecek: Bir Genç, Arkadaşlarına Küçükken Aileleri Tarafından İnandırıldıkları Yalanları Sordu

Ailemizin bize öğrettiği en temel değerlerden biri, yalan söylemenin ne kadar yanlış olduğudur. Ancak, çocukluk yıllarımız boyunca, ailemizin bize söylediği bazı beyaz yalanları deneyimleriz. Bu durumu, yetişkinlik dönemine geçtiğimizde net bir şekilde anlamaya başlarız. Bu beyaz yalanlar, aslında hayatın gerçeklerini daha yumuşak bir şekilde öğrenmemizi sağlar. Fakat bazen bu beyaz yalanlar, yetişkinlik dönemimizde bile bazı alışkanlıklardan vazgeçemememize sebep olabilir.