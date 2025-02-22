Görme Engelli Bir Çift Nasıl Kar Topu Savaşı Yaptıklarını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGV85lsNbdM/
Görme engellilerin günlük yaşamı, birçoğumuzun anlaşılmayacağı kadar farklı. Ancak, sürekli ilerleyen teknoloji ve modern ekipmanlar sayesinde, bu bireylerin yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabiliyor ve günlük yaşamları daha basit ve rahat bir hale getirilebiliyor. 'seslerin.izinde' isimli sosyal medya hesaplarında içerikler üreten bir çift, görme engelliler ile ilgili merak edilen bir çok soruyu yanıtlıyor. Ayrıca insanları bu konuda bilinçlendirecek detaylar da paylaşıyorlar.
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Çiftimiz şimdi de görme engelli bireylerin nasıl kar topu savaşı yaptığını paylaştı.
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İkilinin birlikte eğlendiği anlar, bu soğuk kış günlerinde izleyenlerin içini ısıttı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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