Yaratıcılık Bizim İşimiz: Karla Birlikte Yaratıcılığı da Ortaya Çıkan Yurdum İnsanı Eserleriyle Büyüledi

Ülkemiz yoğun bir kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok ilde okullar tatil edildi. Bu duruma en çok sevinen çocuklar olsa da kar yetişkinleri de mutlu etti. Uzun süredir bu kadar yoğun bir kar yağışı görmeyen halkımız elbette karın tadını sonuna kadar çıkarttı. Ortaya da birbirinden renkli görüntüler çıktı.
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Beyaz örtüyle kaplanan sokaklarda halkımız yaratıcılığını konuşturdu.
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Birbirinden yaratıcı eserler veren halkımız sokakları çizgi film sahnesine çevirdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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