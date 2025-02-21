Yaratıcılık Bizim İşimiz: Karla Birlikte Yaratıcılığı da Ortaya Çıkan Yurdum İnsanı Eserleriyle Büyüledi

Ülkemiz yoğun bir kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok ilde okullar tatil edildi. Bu duruma en çok sevinen çocuklar olsa da kar yetişkinleri de mutlu etti. Uzun süredir bu kadar yoğun bir kar yağışı görmeyen halkımız elbette karın tadını sonuna kadar çıkarttı. Ortaya da birbirinden renkli görüntüler çıktı.