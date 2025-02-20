"Hastalarım İnsan Olsaydı": Bir Veteriner Hekim Kliniğine Gelen Kedilerin Taklidini Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGSio5...
Kediler, dünya üzerindeki en özgür ruhlu varlıkların başında geliyor. Her birinin kendine has bir karakteri ve özelliği bulunuyor. Kendi dünyalarında yaşayan ve özgürlüğüne düşkün olan bu minik dostlar bir çoğumuzun hayatına eşlik ediyor. Kendi dünyalarını yaratmayı başaran bu canlılar, özgünlüklerini her halleriyle gösteriyorlar. Bunu elbette en net biçimde deneyimleyenler veteriner hekimler oluyor.
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'vetoyetoo' isimli bir veteriner hekim kliniğe gelen kedilerin taklidini yaptı.
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Özellikle patili dostları olanlar, videodaki taklitlere bayıldı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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