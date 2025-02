"Hastalarım İnsan Olsaydı": Bir Veteriner Hekim Kliniğine Gelen Kedilerin Taklidini Yaptı

Kediler, dünya üzerindeki en özgür ruhlu varlıkların başında geliyor. Her birinin kendine has bir karakteri ve özelliği bulunuyor. Kendi dünyalarında yaşayan ve özgürlüğüne düşkün olan bu minik dostlar bir çoğumuzun hayatına eşlik ediyor. Kendi dünyalarını yaratmayı başaran bu canlılar, özgünlüklerini her halleriyle gösteriyorlar. Bunu elbette en net biçimde deneyimleyenler veteriner hekimler oluyor.