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Günün Pozitif Videosu: Veterinere Götürülen Buzağısının Korktuğunu Görünce Yol Boyunca Sarılarak Sakinleştirdi

Günün Pozitif Videosu: Veterinere Götürülen Buzağısının Korktuğunu Görünce Yol Boyunca Sarılarak Sakinleştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.02.2025 - 20:39

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Çocuklar ve hayvanlar arasındaki bağ, saf ve duru sevginin en net karşılığıdır. Bu özel bağ, onların dünyasında sadece sevgi ve dostluğun hüküm sürdüğü bir alan oluşturur. Bu alanda, çocuklar ve hayvanlar birbirlerine karşı olan sevgi ve saygılarını en saf haliyle ifade ederler. Bu bağ, sadece çocukların ve hayvanların değil, aynı zamanda onları gözlemleyen herkesin kalbini ısıtan bir durumdur. Bu aynı zamanda çocukların gelişim sürecinde de empati ve merhamet duygusunun gelişmesini sağlar.

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Veterinere götürülen buzağısının korkudan titrediğini gören çocuğun, minik dostunu sakinleştirmek için yol boyunca sarıldığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Veterinere götürülen buzağısının korkudan titrediğini gören çocuğun, minik dostunu sakinleştirmek için yol boyunca sarıldığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Bütün hayvanları çok sevdiğini belirten İlkay'ın o anları kalpleri ısıttı.

Bütün hayvanları çok sevdiğini belirten İlkay'ın o anları kalpleri ısıttı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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