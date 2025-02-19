Günün Pozitif Videosu: Veterinere Götürülen Buzağısının Korktuğunu Görünce Yol Boyunca Sarılarak Sakinleştirdi

Çocuklar ve hayvanlar arasındaki bağ, saf ve duru sevginin en net karşılığıdır. Bu özel bağ, onların dünyasında sadece sevgi ve dostluğun hüküm sürdüğü bir alan oluşturur. Bu alanda, çocuklar ve hayvanlar birbirlerine karşı olan sevgi ve saygılarını en saf haliyle ifade ederler. Bu bağ, sadece çocukların ve hayvanların değil, aynı zamanda onları gözlemleyen herkesin kalbini ısıtan bir durumdur. Bu aynı zamanda çocukların gelişim sürecinde de empati ve merhamet duygusunun gelişmesini sağlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veterinere götürülen buzağısının korkudan titrediğini gören çocuğun, minik dostunu sakinleştirmek için yol boyunca sarıldığı anlar sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bütün hayvanları çok sevdiğini belirten İlkay'ın o anları kalpleri ısıttı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın