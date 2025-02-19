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Köpek Sahipleri Patili Dostlarının Tepkisini Görmek İçin Havlayınca Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

Köpek Sahipleri Patili Dostlarının Tepkisini Görmek İçin Havlayınca Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.02.2025 - 19:35

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Köpekler, insanların en sevimli ve sadık arkadaşıdır. Yüzyıllar boyunca, bu dört ayaklı dostlarımız, insanların hayatlarında önemli bir yer edinmiş, onların günlük yaşamlarına, hatta tarihlerine bile nüfuz etmiştir. Onlar, insanların en iyi arkadaşı, en güvenilir dostu, hatta bazen bir terapist, bir kurtarıcı ve bir kahraman olmuştur.

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Sosyal medyada bazı kullanıcılar, patili dostlarına havlayarak verdikleri tepkileri kaydetti

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, patili dostlarına havlayarak verdikleri tepkileri kaydetti

Ortaya ise birbirinden sevimli görüntüler çıktı.

Ortaya ise birbirinden sevimli görüntüler çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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