Bir Baloncu Balonlarıyla Fotoğraf Çekilmek İsteyen Kızı Geri Çevirmeyince Kalpleri Isıtan Anlar Yaşandı

Bir Sevgililer Günü'nü daha geride bıraktık bildiğiniz üzere. Bu özel gün, çiftlerin birbirlerine tatlı sürprizler hazırladığı, sevgi ve aşkın en güzel şekilde ifade edildiği bir zaman dilimi oldu. Her bir çift, bu özel günü kendi tarzlarına ve birbirlerine olan sevgilerine uygun bir şekilde kutladı. Ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı. Sevgililer Günü'nün en güzel videosu Sivas'tan geldi.
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Bir baloncu, kalpli balonlarıyla fotoğraf çekilmek isteyen bir kızın isteğini geri çevirmedi.
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Fotoğrafı da kendisinin özenle çektiği o anlar izleyenlerin kalplerini ısıttı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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