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Sevgililer Günü Kabusa Döndü: Bir Gencin Sevgilisine Aldığı Balonlar Alev Alınca Ortalık Savaş Alanına Döndü

Sevgililer Günü Kabusa Döndü: Bir Gencin Sevgilisine Aldığı Balonlar Alev Alınca Ortalık Savaş Alanına Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2025 - 16:24

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Geçtiğimiz gün, Sevgililer Günü kutlandı bildiğiniz üzere. Bu özel günde, aşk dolu çiftler, birbirlerine olan hislerini en özgün ve çarpıcı şekillerde ifade etmek için çeşitli sürprizler yaptı. Elbette işlerin beklendiği gibi gitmediği sürprizler de oldu. Kadıköy'de bir Sevgililer Günü sürprizi neredeyse bir faciaya dönüştü.

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Sevgilisine kalpli balonlar almak isteyen gencin elindeki balonlar bir anda alev aldı.

Sevgilisine kalpli balonlar almak isteyen gencin elindeki balonlar bir anda alev aldı.

Felakete dönüşen Sevgililer Günü sürprizinde bir müşterinin yüzünün yandığı öğrenildi.

Felakete dönüşen Sevgililer Günü sürprizinde bir müşterinin yüzünün yandığı öğrenildi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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