Sevgililer Günü Kabusa Döndü: Bir Gencin Sevgilisine Aldığı Balonlar Alev Alınca Ortalık Savaş Alanına Döndü

Geçtiğimiz gün, Sevgililer Günü kutlandı bildiğiniz üzere. Bu özel günde, aşk dolu çiftler, birbirlerine olan hislerini en özgün ve çarpıcı şekillerde ifade etmek için çeşitli sürprizler yaptı. Elbette işlerin beklendiği gibi gitmediği sürprizler de oldu. Kadıköy'de bir Sevgililer Günü sürprizi neredeyse bir faciaya dönüştü.