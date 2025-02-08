6 Şubat Felaketine Asansörde Yakalanan Bir Genç Yaşadığı Korku Dolu Anları İlk Kez Paylaştı

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/188815...
Ülkemiz, 6 Şubat'ta eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem 11 ilimizi birden etkiledi. Felaketin üzerinden 2 sene geçti. Felaketi yaşayanlar bugün hala o günlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. O dönemde yaşadığımız her şey, bugün her birimizin hafızalarında ilk günkü gibi taze.
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6 Şubat günü, depreme asansörde yakalanan bir vatandaş, o anlarda çektiği videoyu depremden iki sene sonra ilk kez paylaştı.
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Depremin etkilediği illerimizden biri olan Şanlıurfa'da çekilen görüntüler, felaketin boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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