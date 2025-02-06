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Kendisi de Bir Depremzede Olan Ceylan Ertem Ülkemizin Deprem Gerçeği ve İhmaller Hakkında Konuştu

Kendisi de Bir Depremzede Olan Ceylan Ertem Ülkemizin Deprem Gerçeği ve İhmaller Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.02.2025 - 23:34

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Deprem, ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği. Bu durumun, yaşam tarzımızı ve altyapı tasarımlarımızı belirleyen önemli bir olması gerekiyor. Bu gerçeğin farkında olarak, yetkililerin gerekli tedbirleri alıp uygulamaları hayati bir zorunluluk. Deprem olgusu, hem vatandaşlarımız hem de yetkililerimiz tarafından ciddiye alınmalı ve bu konuda gereken özen gösterilmeli. Fakat deprem gerçeği ile pek çok kez sınanmış olmamıza rağmen henüz net bir önlem alınmış, ciddi adımlar atılmış değil.

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Son dönemde müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Ceylan Ertan, 6 Şubat felaketinin yıldönümünde deprem gerçeği hakkında konuştu.

Son dönemde müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Ceylan Ertan, 6 Şubat felaketinin yıldönümünde deprem gerçeği hakkında konuştu.

Kendisi de bir depremzede olan Ceylan Ertem “6 Şubat değil 1999 depreminden beri bile adalet sağlanamamış durumda. Ben artık birtakım hasarlı binaların süslenip püslenip tekrar kiralanmasını, satılmasını istemiyorum. Deprem ‘kader’ değil, ‘keder’ ülkemizde.” dedi.

Kendisi de bir depremzede olan Ceylan Ertem “6 Şubat değil 1999 depreminden beri bile adalet sağlanamamış durumda. Ben artık birtakım hasarlı binaların süslenip püslenip tekrar kiralanmasını, satılmasını istemiyorum. Deprem ‘kader’ değil, ‘keder’ ülkemizde.” dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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