Kendisi de Bir Depremzede Olan Ceylan Ertem Ülkemizin Deprem Gerçeği ve İhmaller Hakkında Konuştu

Deprem, ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği. Bu durumun, yaşam tarzımızı ve altyapı tasarımlarımızı belirleyen önemli bir olması gerekiyor. Bu gerçeğin farkında olarak, yetkililerin gerekli tedbirleri alıp uygulamaları hayati bir zorunluluk. Deprem olgusu, hem vatandaşlarımız hem de yetkililerimiz tarafından ciddiye alınmalı ve bu konuda gereken özen gösterilmeli. Fakat deprem gerçeği ile pek çok kez sınanmış olmamıza rağmen henüz net bir önlem alınmış, ciddi adımlar atılmış değil.