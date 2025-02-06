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Depremden 2 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Bir Görüntü Felaketin Duymadığımız Acılarını Yeniden Hatırlattı

Depremden 2 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Bir Görüntü Felaketin Duymadığımız Acılarını Yeniden Hatırlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.02.2025 - 16:40

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6 Şubat felaketinin üzerinden tam 2 seene geçti. Peş peşe yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 11 ilimizi birden etkiledi. Felakette sayısız canımızı kaybettik. Ülkemizde benzeri görülmemiş bu felaket tüm ülkenin yüreğini yaktı. O felaketten geriye sayısız acı hikaye kaldı.

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Depremden iki sene sonra, enkazdan çıkarılan kızına sarılan bir babanın videosu ortaya çıktı.

Depremden iki sene sonra, enkazdan çıkarılan kızına sarılan bir babanın videosu ortaya çıktı.

Onca zaman sonra ortaya çıkan bu görüntü, felaketin görmediğimiz duymadığımız sayısız acı hikayeyi yeniden hatırlattı.

Onca zaman sonra ortaya çıkan bu görüntü, felaketin görmediğimiz duymadığımız sayısız acı hikayeyi yeniden hatırlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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