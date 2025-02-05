6 Şubat Felaketinin 2. Senesinde Hatay'ın Geldiği Son Durum Havadan Görüntülendi

6 Şubat günü yaşadığımız felaketin üzerinden 2 sene geçti. Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremler 11 ilimizi birden etkilemişti. Sayısız canımızı kaybettiğimiz depremde tüm ülke tek yürek olmuş, yaraları hep birlikte sarmaya çalışmıştı. Aradan ne kadar zaman geçse de acılar ilk günkü gibi taze. Aynı zamanda bugün hala konteynırlarda yaşamını sürdürmeye çalışanlar da var.
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Deprem felaketinden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay'ın 2 sene içinde yaşadığı değişim havadan görüntülendi.
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Depremin üzerinden onca zaman geçmesine rağmen durumun hala tam anlamıyla düzelmemiş olması, acıları daha da arttırdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Hatırlamak bile çok acı o günleri😥