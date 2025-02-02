Her Yeri Dökülüyor: Esenler'de 5500 TL Kira İstenen Harabe Gibi Ev Tepki Çekti

Konut piyasasının son durumu, ev fiyatları ve kiraların yüksekliği, herkesin dilinde. Artık ev almak veya kira vermek, hayli zorlu bir süreç haline geldi. İnsanlar, yaşam alanı seçiminde sadece maddi açıdan değerlendirme yapıyor. Bu durum, yaşam standartları ve konfor beklentilerini ikinci plana itiyor. Ev seçiminde tek belirleyici unsur, fiyat oluyor. Bu da yaşam alanı denmeyecek yerlerin konut olarak satılması ve kiraya verilmesinin önünü açıyor.