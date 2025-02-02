Her Yeri Dökülüyor: Esenler'de 5500 TL Kira İstenen Harabe Gibi Ev Tepki Çekti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFj7BYqtqaC/
Konut piyasasının son durumu, ev fiyatları ve kiraların yüksekliği, herkesin dilinde. Artık ev almak veya kira vermek, hayli zorlu bir süreç haline geldi. İnsanlar, yaşam alanı seçiminde sadece maddi açıdan değerlendirme yapıyor. Bu durum, yaşam standartları ve konfor beklentilerini ikinci plana itiyor. Ev seçiminde tek belirleyici unsur, fiyat oluyor. Bu da yaşam alanı denmeyecek yerlerin konut olarak satılması ve kiraya verilmesinin önünü açıyor.
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'cemlikvlg' isimli sosyal medyada kullanıcısı İstanbul, Esenler'de 5.500 TL kira istenen evi gezdi.
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Daha önce de harabeye benzer pek çok evi gezen içerik üreticisinin gezdiği bu son evin kiraya verilebilmesi de insanların tepkisini çekti.
İşte o ev;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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