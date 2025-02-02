Eşi Aklına Geldi: Bir Fotoğrafçının Fotoğraf Çekimi Sırasında Denk Geldiği Amca ile Sohbeti Kalpleri Isıttı

Yaşlı bireylerin duygusal hassasiyetleri genellikle yaşla birlikte artar. Bu nedenle onlara gösterilen saygının değeri büyüktür. Ancak, son zamanlarda farklı kuşaklar arasındaki çatışmaların artışı gözle görülür bir durum haline geldi. Bu durum, hem toplumsal hem de bireysel düzeyde çeşitli sorunlara yol açıyor. Her iki nesil de iletişim kurma noktasında güçlük çekiyor.