Eşi Aklına Geldi: Bir Fotoğrafçının Fotoğraf Çekimi Sırasında Denk Geldiği Amca ile Sohbeti Kalpleri Isıttı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@selma_ucan64/...
Yaşlı bireylerin duygusal hassasiyetleri genellikle yaşla birlikte artar. Bu nedenle onlara gösterilen saygının değeri büyüktür. Ancak, son zamanlarda farklı kuşaklar arasındaki çatışmaların artışı gözle görülür bir durum haline geldi. Bu durum, hem toplumsal hem de bireysel düzeyde çeşitli sorunlara yol açıyor. Her iki nesil de iletişim kurma noktasında güçlük çekiyor.
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Bir fotoğrafçı, arkadaşının köyünde fotoğraf çekimi yapacağı sırada bir amcaya denk geldi.
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Amcanın yaşadığı ve gözlemlediği problemlerden bahsederken gözyaşlarını tutamadığı o anlar, izleyenleri duygulandırdı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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