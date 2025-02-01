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Evlendikten Sonra Eve Çıkmak Yerine Karavan Alan Çift Yaşadıkları Süreci Anlattı

Evlendikten Sonra Eve Çıkmak Yerine Karavan Alan Çift Yaşadıkları Süreci Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.02.2025 - 18:02

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Ülkemizde konut piyasasının dinamikler hepimizin malumu. Fiyatlar özellikle yeni evli çiftlerin hayatını zorlaştıran bir hale geldi. Bu durum, yeni bir yaşam kurma hayalleri olan çiftlerin önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Ev sahibi olma veya rahat bir yaşam sürdürebilme hayalleri, bu ekonomik koşullar altında daha da zorlaşıyor. Çiftler de bu durumda alternatif yolları değerlendiriyor.

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Evlendikten sonra bir ev almak yerine karavanda yaşamaya başlayan çift, o süreci paylaştı.

Evlendikten sonra bir ev almak yerine karavanda yaşamaya başlayan çift, o süreci paylaştı.

Karavan'da yaşadıkları süreçte önlerine çıkan fırsatları değerlendiren çift, kendilerine en uygun evi bulana kadar karavanda yaşamaya devam etti.

Karavan'da yaşadıkları süreçte önlerine çıkan fırsatları değerlendiren çift, kendilerine en uygun evi bulana kadar karavanda yaşamaya devam etti.

Çiftin verdiği bilgiler, bu konuda kafası karışık olanlara da fikir oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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