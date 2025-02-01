Evlendikten Sonra Eve Çıkmak Yerine Karavan Alan Çift Yaşadıkları Süreci Anlattı

Ülkemizde konut piyasasının dinamikler hepimizin malumu. Fiyatlar özellikle yeni evli çiftlerin hayatını zorlaştıran bir hale geldi. Bu durum, yeni bir yaşam kurma hayalleri olan çiftlerin önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Ev sahibi olma veya rahat bir yaşam sürdürebilme hayalleri, bu ekonomik koşullar altında daha da zorlaşıyor. Çiftler de bu durumda alternatif yolları değerlendiriyor.