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Çin'de 10.000 Kişinin Yaşadığı Meşhur Canavar Binanın Havadan Görüntüsü

Çin'de 10.000 Kişinin Yaşadığı Meşhur Canavar Binanın Havadan Görüntüsü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.02.2025 - 16:14

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Çin'in Hong Kong bölgesinde yer alan ve halk arasında 'canavar bina' olarak bilinen yapıyı mutlaka görmüşsünüzdür. Bu yapı, beş birleşik binadan oluşan bir 'E' şeklini andırıyor. Bu bina, 1960'lı yıllarda yaşanan nüfus patlaması sonucunda, düşük gelirli vatandaşların devlet yardımıyla konut sahibi olabilmesi amacıyla inşa edilmiş. Son yıllarda bina sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Hatta pek çok turist bu binayı görmek için o bölgeye seyahat ediyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBT7D5...
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Meşhur binanın tepeden çekilmiş görüntüleri de sosyal medyada viral oldu.

Meşhur binanın tepeden çekilmiş görüntüleri de sosyal medyada viral oldu.

Karmaşık ve ürkütücü görünen yapının bu görüntüsü, binanın tasarımının daha net anlaşılmasını sağlarken, ne kadar büyük ve kalabalık olduğunu da yeniden gözler önüne serdi.

Karmaşık ve ürkütücü görünen yapının bu görüntüsü, binanın tasarımının daha net anlaşılmasını sağlarken, ne kadar büyük ve kalabalık olduğunu da yeniden gözler önüne serdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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