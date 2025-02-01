Çin'de 10.000 Kişinin Yaşadığı Meşhur Canavar Binanın Havadan Görüntüsü

Çin'in Hong Kong bölgesinde yer alan ve halk arasında 'canavar bina' olarak bilinen yapıyı mutlaka görmüşsünüzdür. Bu yapı, beş birleşik binadan oluşan bir 'E' şeklini andırıyor. Bu bina, 1960'lı yıllarda yaşanan nüfus patlaması sonucunda, düşük gelirli vatandaşların devlet yardımıyla konut sahibi olabilmesi amacıyla inşa edilmiş. Son yıllarda bina sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Hatta pek çok turist bu binayı görmek için o bölgeye seyahat ediyor.