Hindistan'da 6. Hisleriyle Kişiye Özel Parfüm Oluşturan Koku Büyücüsünü Daha Önce Duymuş muydunuz?

Hindistan, dünya üzerindeki en ilginç destinasyonlardan biri olarak kabul edilir. Yıl boyunca, bu eşsiz ülke, çeşitli köşelerinden gelen binlerce gezgini ağırlar. Gerek sokak lezzetleri gerek ilginç kültürü ilgi odağı olan bu ülke pek çok kişi için mutlaka gidilmesi gereken yerler listesinde. Elbette tam tersini düşünenler de mevcut. 'arzubetulcelik' isimli sosyal medya kullanıcısı, Hindistan'da yaşadığı ilginç deneyimi paylaştı.