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Hindistan'da 6. Hisleriyle Kişiye Özel Parfüm Oluşturan Koku Büyücüsünü Daha Önce Duymuş muydunuz?

Hindistan'da 6. Hisleriyle Kişiye Özel Parfüm Oluşturan Koku Büyücüsünü Daha Önce Duymuş muydunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.01.2025 - 20:10

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Hindistan, dünya üzerindeki en ilginç destinasyonlardan biri olarak kabul edilir. Yıl boyunca, bu eşsiz ülke, çeşitli köşelerinden gelen binlerce gezgini ağırlar. Gerek sokak lezzetleri gerek ilginç kültürü ilgi odağı olan bu ülke pek çok kişi için mutlaka gidilmesi gereken yerler listesinde. Elbette tam tersini düşünenler de mevcut. 'arzubetulcelik' isimli sosyal medya kullanıcısı, Hindistan'da yaşadığı ilginç deneyimi paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFX8RF...
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Çelik, Hindistan'da 6. hisleri ile kişiye özel parfümü oluşturan Koku Büyücüsü'ne gitti.

Çelik, Hindistan'da 6. hisleri ile kişiye özel parfümü oluşturan Koku Büyücüsü'ne gitti.

Adamın transa geçerek parfümü oluşturduğu anlar dikkat çekerken parfümün kokusu da merak edildi.

Adamın transa geçerek parfümü oluşturduğu anlar dikkat çekerken parfümün kokusu da merak edildi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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