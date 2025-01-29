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Denizkızı Kostümü ile Gösteri Yapan Bir Kadın Akvaryumdaki Bir Balığın Saldırısına Uğradı

Denizkızı Kostümü ile Gösteri Yapan Bir Kadın Akvaryumdaki Bir Balığın Saldırısına Uğradı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.01.2025 - 21:10

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Hayvanlarla gerçekleştirilen gösterilerin etik olmadığı kadar güvenlik açısından da büyük riskler taşıdığı bir gerçek. Bu durum, hem hayvanların hem de insanların yaşamlarını tehlikeye atabilir. Bu nedenle, bu tür gösterilerin hem ahlaki hem de güvenlik açısından engellenmesi büyük önem taşıyor. Bu risklerin farkında olmak ve hayvanların haklarına saygı göstermek, bu konuda atılacak en önemli adımlardan biri. Akvaryumda gösteri yapan bir kadın. Yürekleri ağza getiren bir kaza yaşadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFZPlm...
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Deniz kızı kostümü ile gösteri yapan bir kadın, akvaryumdaki beyaz mersin balığının saldırısına uğradı.

Deniz kızı kostümü ile gösteri yapan bir kadın, akvaryumdaki beyaz mersin balığının saldırısına uğradı.

Kafasından ısırılan kadın facianın eşiğinden döndü.

Kafasından ısırılan kadın facianın eşiğinden döndü.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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