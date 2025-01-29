Fıkra Gibi Olay: Isparta'da Bir Dinazor GBT'ye Takıldı

Ülkemizde her gün birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Bu olaylar, çoğu zaman fıkraları bile geride bırakacak nitelikte. Her biri, kendi içinde birer hikaye barındıran bu olaylar, günlük yaşamın sıradanlığını kırıyor. Bu olağanüstü olayları takip etmek, hem eğlenceli hem de öğretici olabiliyor. Yine ilginç bir olay da Isparta'da yaşandı.