Fıkra Gibi Olay: Isparta'da Bir Dinazor GBT'ye Takıldı

Ülkemizde her gün birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Bu olaylar, çoğu zaman fıkraları bile geride bırakacak nitelikte. Her biri, kendi içinde birer hikaye barındıran bu olaylar, günlük yaşamın sıradanlığını kırıyor. Bu olağanüstü olayları takip etmek, hem eğlenceli hem de öğretici olabiliyor. Yine ilginç bir olay da Isparta'da yaşandı.
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Isparta'da dinozor kostümlü bir adam GBT'ye takıldı.
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Isparta sokaklarında dinazor kostümüyle yaşayan vatandaşın o anlarına güldüren yorumlar geldi.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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