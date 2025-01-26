Adım Atacak Alan Yok: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Beyoğlu'nda 6 Bin TL Kira İstenen Evi Gezdi

Emlak sektöründe yaşanan çalkantılar, ülkemizi bir kaosun içine itti. Gayrimenkul fiyatlarındaki sıradışı artış, hem kiralık ev arayanları hem de ev sahibi olmayı hedefleyenleri zor durumda bıraktı. Bu durum, sektördeki dengeleri alt üst ederken, birçok kişiyi de mağduriyetin eşiğine getirdi. İstikrar arayışı içinde olan emlak piyasası için çeşitli adımlar atılıyor. Fakat henüz net bir çözüm bulunamadı.