Adım Atacak Alan Yok: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Beyoğlu'nda 6 Bin TL Kira İstenen Evi Gezdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFR5vR8okMG/
Emlak sektöründe yaşanan çalkantılar, ülkemizi bir kaosun içine itti. Gayrimenkul fiyatlarındaki sıradışı artış, hem kiralık ev arayanları hem de ev sahibi olmayı hedefleyenleri zor durumda bıraktı. Bu durum, sektördeki dengeleri alt üst ederken, birçok kişiyi de mağduriyetin eşiğine getirdi. İstikrar arayışı içinde olan emlak piyasası için çeşitli adımlar atılıyor. Fakat henüz net bir çözüm bulunamadı.
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'cemlikvlg' isimli sosyal medya kullanıcısı, Beyoğlu'nda 6 Bin TL kira istenen evi gezdi.
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Evde adım atılacak alan olmaması, böyle bir yerin bile 'ev' değeri olması meselesini sorgulattı.
İşte o ev;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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