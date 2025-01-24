Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 6 Şubat Depreminin 2. Senesinde Hatay'daki Son Durumu Paylaştı

6 Şubat'ta ülkemiz tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Peş peşe meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilimiz birden etkilendi. O dönemde tüm ülke bir araya geldi ve herkes elinden gelen desteği gösterdi. Televizyonda yapılan canlı bağış yayınlarıyla büyük bağışlar da toplandı. Depremin üzerinden neredeyse 2 sene geçti. Fakat bölgede hala depremin yaraları tam olarak sarılmış değil.
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'uluc255' isimli sosyal medya kullanıcısı, depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay'ın son durumunu paylaştı.
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Aradan geçen bunca zamana rağmen şehirde değişen pek bir şeyin olmaması, yeni bir felaketten geçtiğimiz şu günlerde görenleri öfkelendirdi.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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şu müzikten midem bulandı artık
Suriyeyi yeniden inşa etme çabası içindeler