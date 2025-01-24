Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 6 Şubat Depreminin 2. Senesinde Hatay'daki Son Durumu Paylaştı

6 Şubat'ta ülkemiz tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Peş peşe meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilimiz birden etkilendi. O dönemde tüm ülke bir araya geldi ve herkes elinden gelen desteği gösterdi. Televizyonda yapılan canlı bağış yayınlarıyla büyük bağışlar da toplandı. Depremin üzerinden neredeyse 2 sene geçti. Fakat bölgede hala depremin yaraları tam olarak sarılmış değil.