Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Malatya'da Oyuncak Dağıtan Cumhurbaşkanına Derdini Anlatmak İsteyen Bir Kadına İzin Verilmedi

Malatya'da Oyuncak Dağıtan Cumhurbaşkanına Derdini Anlatmak İsteyen Bir Kadına İzin Verilmedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2025 - 18:04

İçerik Devam Ediyor

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden neredeyse 2 sene geçti. Depremde 11 ilimiz birden zarar gördü. Bugün hala depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremden en çok etkilenen illerimizden biri de Malatya oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongresi için ülkeyi dolaşıyor bildiğiniz üzere. Kendisinin son durağı da Malatya oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da parti otobüsünden çocuklara oyuncak dağıttığı sırada bir kadın derdini anlatmak istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da parti otobüsünden çocuklara oyuncak dağıttığı sırada bir kadın derdini anlatmak istedi.

"Evim yok, çadırdayım" diyen kadına görevliler izin vermedi.

"Evim yok, çadırdayım" diyen kadına görevliler izin vermedi.

İşte o anlar;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın