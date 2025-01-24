Malatya'da Oyuncak Dağıtan Cumhurbaşkanına Derdini Anlatmak İsteyen Bir Kadına İzin Verilmedi

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden neredeyse 2 sene geçti. Depremde 11 ilimiz birden zarar gördü. Bugün hala depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremden en çok etkilenen illerimizden biri de Malatya oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongresi için ülkeyi dolaşıyor bildiğiniz üzere. Kendisinin son durağı da Malatya oldu.