Malatya'da Oyuncak Dağıtan Cumhurbaşkanına Derdini Anlatmak İsteyen Bir Kadına İzin Verilmedi

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden neredeyse 2 sene geçti. Depremde 11 ilimiz birden zarar gördü. Bugün hala depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremden en çok etkilenen illerimizden biri de Malatya oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongresi için ülkeyi dolaşıyor bildiğiniz üzere. Kendisinin son durağı da Malatya oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da parti otobüsünden çocuklara oyuncak dağıttığı sırada bir kadın derdini anlatmak istedi.
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"Evim yok, çadırdayım" diyen kadına görevliler izin vermedi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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