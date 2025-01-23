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Nurgül Yeşilçay Bolu'da Yaşanan Faciaya Çektiği Bir Video ile Tepki Gösterdi: "Adalet Neydi?"

Nurgül Yeşilçay Bolu'da Yaşanan Faciaya Çektiği Bir Video ile Tepki Gösterdi: "Adalet Neydi?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.01.2025 - 20:39

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Bolu'da meydana gelen yangın tüm ülkenin yüreğini yaktı. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayda pek çok ihmal ortaya çıktı. Fakat tüm bunlara rağmen henüz sorumlular hakkında bir işlem yapılmadı. Yaşananlara ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmadı.

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Nurgül Yeşilçay 'adalet' vurgusu yaptığı bir video paylaşarak Bolu'da meydana gelen yangındaki ihmallere tepki gösterdi.

Nurgül Yeşilçay 'adalet' vurgusu yaptığı bir video paylaşarak Bolu'da meydana gelen yangındaki ihmallere tepki gösterdi.

"Depremde, kazada, yangında Sorumlular suçu birbşrine atıp sıyrılır! Adalet yerini bulmaz! Bulamaz! Adalet neydi?

"Depremde, kazada, yangında Sorumlular suçu birbşrine atıp sıyrılır! Adalet yerini bulmaz! Bulamaz! Adalet neydi?

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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