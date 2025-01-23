Nurgül Yeşilçay Bolu'da Yaşanan Faciaya Çektiği Bir Video ile Tepki Gösterdi: "Adalet Neydi?"

Bolu'da meydana gelen yangın tüm ülkenin yüreğini yaktı. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayda pek çok ihmal ortaya çıktı. Fakat tüm bunlara rağmen henüz sorumlular hakkında bir işlem yapılmadı. Yaşananlara ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmadı.