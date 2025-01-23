Facianın Ardından Hala Sorumluların Ortaya Çıkmaması Üzerine Metin Akpınar'ın Sözleri Yeniden Hatırlandı

Bolu'da yaşanan yangın faciasında 78 canımızı kaybettik. Yangın faciasının ardından ihmal haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Alınabilecek çok basit önlemlerle facianın önüne geçilebilecek olması, tüm ülkenin acısını daha da arttırdı. Fakat hala yetkili isimlerden sorumluluğun kimse olduğu ile ilgili net bir açıklama gelmedi. Taraflar sürekli olarak birbirlerini suçluyor.