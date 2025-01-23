Facianın Ardından Hala Sorumluların Ortaya Çıkmaması Üzerine Metin Akpınar'ın Sözleri Yeniden Hatırlandı

Bolu'da yaşanan yangın faciasında 78 canımızı kaybettik. Yangın faciasının ardından ihmal haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Alınabilecek çok basit önlemlerle facianın önüne geçilebilecek olması, tüm ülkenin acısını daha da arttırdı. Fakat hala yetkili isimlerden sorumluluğun kimse olduğu ile ilgili net bir açıklama gelmedi. Taraflar sürekli olarak birbirlerini suçluyor.
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Hal böyle olunca, Metin Akpınar'ın geçtiğimiz yıllarda söylediği sözler yeniden hatırlandı.
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"İstifa müessesesi aslında bir kaçış değil, efendiliktir. Ancak bizim ülkemizde sergilenen bir davranış değil.” diyen Akpınar'ın o sözleri, o günden bugüne hiçbir şeyin değişmediğini de bir kere daha gösterdi.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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