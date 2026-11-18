Malzemeler: 1 orta boy karnabahar, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı toz kimyon, 1 çay kaşığı tatlı toz biber, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz. Sosu için 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı tahin ve birkaç damla limon suyu.

Yapılışı: Çiçeklerine ayırdığınız karnabaharı zeytinyağı, baharatlar, ezilmiş sarımsak ve tuzla harmanlayın. Yağlı kâğıt serilmiş tepsiye tek kat halinde yayın. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, yarısında bir kez çevirerek kenarları kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Yoğurdu, tahini ve limon suyunu karıştırıp yanında servis edin.

Siz karnabaharı en çok hangi haliyle seviyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!