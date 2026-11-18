Okuyunca Koşa Koşa Karnabahar Almanıza Sebep Olacak Birbirinden Lezzetli 6 Tarif
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Kış geldi, pazar tezgâhları bembeyaz karnabaharlarla doldu! Kokusu yüzünden pek çok evde sofraya pek uğramayan bu sebze, doğru tarifle bambaşka bir lezzete dönüşüyor. İyi bir C vitamini ve lif kaynağı olması da cabası. Fırından çorbaya, köfteden zeytinyağlıya ölçüleri net 6 tarif seçtik.
Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Köri soslu kıymalı fırın karnabahar
2. Sütlü karnabahar çorbası
3. Yoğurtlu karnabahar
4. Kaşarlı karnabahar köftesi
5. Zeytinyağlı karnabahar
6. Zerdeçallı fırın karnabahar
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