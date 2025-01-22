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Sorumlu Bensem İstifa Ederim Demişti: Cüneyt Özdemir'den Tanju Özcan ile İlgili Yeni İddia Geldi

Sorumlu Bensem İstifa Ederim Demişti: Cüneyt Özdemir'den Tanju Özcan ile İlgili Yeni İddia Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.01.2025 - 23:06

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Bolu'da meydana gelen yangın felaketinde 79 canımızı kaybettik. Kayıpların ardından gözler, sorumlulara ve yetkililere çevrildi. Fakat yangının ilk anından beri birbirinden farklı açıklamalar ve suçlamalarla karşılaştık. Kültür ve Turizm Bakalığı olaydan Bolu Belediyesi'ni sorumlu tutarken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan canlı yayında açıklama yaptı ve bakanı canlı yayında hesaplaşmaya davet etti. Suçlamaları reddeden Özcan, eğer sorumluluk kendindeyse istifa edeceğin de söyledi.

Burada paylaşmıştık;

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Tanju Özcan'ı suçlayanlar arasında Cüneyt Özdemir de vardı. Özdemir, "Bolu Belediye Başkanı her şeyi çok iyi biliyor değil mi? Siyaseti, mültecileri, şunu bunu biliyor ama Türkiye'nin en gözde kayak merkezindeki otellerde yangın merdiveni var mı yok mu bilmiyor. Bir de diyor ki, 'Ben nereden bileyim, bana bağlı değil'... Yalan söylüyor!" söylüyor demişti.

Tanju Özcan'ı suçlayanlar arasında Cüneyt Özdemir de vardı. Özdemir, "Bolu Belediye Başkanı her şeyi çok iyi biliyor değil mi? Siyaseti, mültecileri, şunu bunu biliyor ama Türkiye'nin en gözde kayak merkezindeki otellerde yangın merdiveni var mı yok mu bilmiyor. Bir de diyor ki, 'Ben nereden bileyim, bana bağlı değil'... Yalan söylüyor!" söylüyor demişti.

Detayları buradan okuyabilirsiniz;

Prof.Dr Mustada Özgünler, Deniz Uras ve Kenan Taş'ı konuk eden Cüneyt Özdemir'in programının konusu Bolu'da yaşananlardı. Programda Tanju Özcan'la ilgili yeni bir iddia geldi.

Prof.Dr Mustada Özgünler, Deniz Uras ve Kenan Taş'ı konuk eden Cüneyt Özdemir'in programının konusu Bolu'da yaşananlardı. Programda Tanju Özcan'la ilgili yeni bir iddia geldi.

Programda Kenan Taş, Bolu İtfaiyesi'nin başında Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Sedat Gülener olduğunu söyledi.

Programda Kenan Taş, Bolu İtfaiyesi'nin başında Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Sedat Gülener olduğunu söyledi.

Bu sözlerin ardından oklar yeniden Tanju Özcan'a döndü.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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