Sorumlu Bensem İstifa Ederim Demişti: Cüneyt Özdemir'den Tanju Özcan ile İlgili Yeni İddia Geldi

Bolu'da meydana gelen yangın felaketinde 79 canımızı kaybettik. Kayıpların ardından gözler, sorumlulara ve yetkililere çevrildi. Fakat yangının ilk anından beri birbirinden farklı açıklamalar ve suçlamalarla karşılaştık. Kültür ve Turizm Bakalığı olaydan Bolu Belediyesi'ni sorumlu tutarken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan canlı yayında açıklama yaptı ve bakanı canlı yayında hesaplaşmaya davet etti. Suçlamaları reddeden Özcan, eğer sorumluluk kendindeyse istifa edeceğin de söyledi.