Cüneyt Özdemir'den "Bana Bağlı Değil" Açıklamasında Bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Sert Çıkış!

'Bolu Belediye Başkanı her şeyi çok iyi biliyor değil mi? Siyaseti, mültecileri, şunu bunu biliyor ama Türkiye'nin en gözde kayak merkezindeki otellerde yangın merdiveni var mı yok mu bilmiyor. Bir de diyor ki, 'Ben nereden bileyim, bana bağlı değil'... Yalan söylüyor! Belki birebir ona bağlı değil ama oraya gidip denetlemesi gereken itfaiye ona bağlı! O itfaiyenin gidip orayı denetlemesi lazım. Bir belediye başkanı gitmiş, senin yanında itfaiye müdürü yok mu kardeşim? Sorsana! Sorması gerekmez mi? Bu skandaldır yani.' ifadelerini kullandı.