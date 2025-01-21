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Cüneyt Özdemir'den "Bana Bağlı Değil" Açıklamasında Bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Sert Çıkış!

Cüneyt Özdemir'den "Bana Bağlı Değil" Açıklamasında Bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2025 - 22:47

Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde yaşanan yangın faciası sonucunda 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken olaya dair bir analiz de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. 

Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz saatlerde YouTube'da yaptığı canlı yayında yangın sonrası 'Bana bağlı değil' açıklamasında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslendi. Özcan'ın yalan söylediğini vurgulayan Özdemir, yaşananların baştan sonra rezalet olduğunun da altını çizdi.

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Sabaha karşı 3.30 sularında Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde meydana gelen korkunç yangının sonucunda ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekle beraber birçok kişi ve kurumla beraber işletmeye tepki gösterildi.

Sabaha karşı 3.30 sularında Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde meydana gelen korkunç yangının sonucunda ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekle beraber birçok kişi ve kurumla beraber işletmeye tepki gösterildi.

Sabah saatlerinde yangının ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, durumun vehametinin altını çizdikten sonra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "düzenli denetim" vurgusu gelince "bu olayın sorumlusu bakandır" açıklamasında bulunmuştu.

Sabah saatlerinde yangının ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, durumun vehametinin altını çizdikten sonra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "düzenli denetim" vurgusu gelince "bu olayın sorumlusu bakandır" açıklamasında bulunmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un “Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor.  İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış” açıklamasına “'Sayın Bakan bu olayın bizâtihi sorumlusudur. Böyle bir iftira ben hayatımda görmedim” cevabını vermişti.

Kaçıranlar için olayın sorumlusu olmadığını vurgulayan Özcan'ın açıklamalarından bu içeriklerimizde bahsetmiştik 👇

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Geçtiğimiz saatlerde YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bizzat seslenerek sert çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bizzat seslenerek sert çıktı.

"Bunun adı rezalettir bakın rezalet! Rezaletin adı budur işte" diyerek isyan eden Cüneyt Özdemir,

"Bunun adı rezalettir bakın rezalet! Rezaletin adı budur işte" diyerek isyan eden Cüneyt Özdemir,

'Bolu Belediye Başkanı her şeyi çok iyi biliyor değil mi? Siyaseti, mültecileri, şunu bunu biliyor ama Türkiye'nin en gözde kayak merkezindeki otellerde yangın merdiveni var mı yok mu bilmiyor. Bir de diyor ki, 'Ben nereden bileyim, bana bağlı değil'... Yalan söylüyor! Belki birebir ona bağlı değil ama oraya gidip denetlemesi gereken itfaiye ona bağlı! O itfaiyenin gidip orayı denetlemesi lazım. Bir belediye başkanı gitmiş, senin yanında itfaiye müdürü yok mu kardeşim? Sorsana! Sorması gerekmez mi? Bu skandaldır yani.' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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